Lygia Fagundes Telles apoiou Bolsonaro? Escritora assinou manifesto contra ele

A escritora Lygia Fagundes Telles, um dos grandes nomes da literatura brasileira, morreu neste domingo, 3 de abril, aos 98 anos. Um dos assuntos políticos cujas buscas mais cresceram em pesquisas no Google nas últimas 24 horas foi a relação entre a escritora e Bolsonaro. Muita gente busca saber se ela era contra ou a favor do presidente. Pelo Google Trends, as buscas sobre as expressões cresceram 3.650% desde a morte da escritora.

Entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018, Lygia Fagundes Telles foi uma das signatárias do manifesto de escritores e mercado editorial em defesa da democracia, com críticas a Jair Bolsonaro (PL) e defesa de Fernando Haddad (PT).

Sobre o assunto Eduardo Bolsonaro debocha de tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão

Um dia após tomar posse, Izolda dá parabéns pelo título do Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dela, assinaram comes como Chico Buarque de Hollanda, Luís Fernando Veríssimo, o cearense Lira Neto, Augusto de Campos, Arnaldo Antunes, Fernando Morais, Luiz Schwarcz, Peter Burke, Maria Rita Kehl, Renato Janine Ribeiro e os estrangeiros Noam Chomsky e Angela Davis.

Sobre o assunto Camilo faz último ato como governador na terra natal, Crato, e chama Bolsonaro de fascista

No 1º discurso, governadora Izolda prega desenvolvimento com inclusão e destaca mulher na política

Como governadora, sobe chance de Izolda ser candidata? Veja opinião de Ciro, Cid, Guimarães e mais

Tags