Senado: Eunício tem apoio de ex-prefeita que denunciou Jr Mano

Ex-prefeita Rozário Ximenes e deputado Eunício Oliveira / Crédito: Reprodução/Instagram - Eunício Oliveira

O apoio público da ex-prefeita de Canindé Rozário Ximenes (Republicanos) à pré-candidatura do deputado federal Eunício Oliveira (MDB) ao Senado, anunciado no último domingo, 14, evidencia a corrida pela formação de alianças políticas para a disputa das duas vagas cearenses para o Senado nas eleições de 2026. A ex-mandatária mantém ligações com outros dois nomes cotados para a indicação: ela é prima e correligionária de Chiquinho Feitosa, ex-senador e presidente do Republicanos Ceará; e foi responsável pela denúncia que levou à investigação contra o deputado federal Júnior Mano (PSB) por supostos desvios de emendas parlamentares em dezenas de municípios cearenses.

“Uma tarde de sábado muito proveitosa ao lado do meu querido amigo, senador Eunício Oliveira, fortalecendo ainda mais a nossa parceria em busca de mais melhorias para o nosso amado Canindé. Em 2026 estamos juntos: Eunício Oliveira e Chiquinho Feitosa para senador”, escreveu. Questionado sobre o apoio de Ximenes a Eunício, Chiquinho respondeu ao O POVO que a aliada disse que votaria nele e em Eunício. "A prefeita Rozário é do meu partido. E segue a nossa orientação. Veja o que ela disse, é que votava em mim e no Eunicio. Como temos duas vagas, acredito que ela falou nesse sentido. Eu particularmente, pretendo ser candidato a senador na chapa do Governador Elmano", concluiu.