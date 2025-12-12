Camilo e Elmano inauguram nova escola de tempo integral no Eusébio

Eusébio inaugura nova escola integral e triplica capacidade de atendimento / Crédito: Samuel Setubal

Atendendo a um antigo sonho dos moradores do bairro Autódromo, em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, a nova sede da Escola de Ensino Fundamental Lucimar Gomes da Silva foi inaugurada na tarde desta sexta-feira, 12. A entrega foi realizada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Nova sede da Lucimar Gomes da Silva foi entregue por Camilo Santana e Elmano e oferece 12 salas, laboratórios e ginásio para estudantes do 3º ao 9º ano. Crédito: Samuel Setubal

A solenidade contou ainda com a presença da presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba; do prefeito do Eusébio, José Arimatéa Lima (Dr. Júnior); do secretário de Educação do município, Acilon Gonçalves, além de autoridades municipais, lideranças comunitárias e moradores.

Investimento de R$ 5,3 milhões A obra, iniciada em 30 de junho de 2022, recebeu investimento total de R$ 5,3 milhões. Segundo Fernanda Pacobahyba, a maior parte dos recursos veio do Governo Federal, por meio do FNDE: R$ 4,7 milhões. A contrapartida municipal foi de R$ 697 mil. Eusébio inaugura escola de tempo integral no bairro Autódromo com expansão de vagas e estrutura moderna. Crédito: Samuel Setubal

A antiga estrutura comportava 145 estudantes. Agora, a escola ampliada e modernizada poderá atender até 420 alunos do 3º ao 9º ano, funcionando em tempo integral.

Estrutura ampliada e inclusão A nova unidade passou de quatro para 12 salas de aula e conta com Laboratório de Ciências, Laboratório de Informática, Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), biblioteca, auditório e ginásio poliesportivo com vestiários.