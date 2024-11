Além de Gardel, outros vereadores removeram fotos com André Fernandes

André Fernandes (PL) disputou segundo turno em Fortaleza contra Evandro Leitão (PT) e contou com apoio de parlamentares da base do atual prefeito Sarto (PDT); petista venceu por diferença de 10,8 mil votos

O POVO já havia noticiado que o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), arquivou postagens de apoio ao ex-candidato a prefeito, André Fernandes, no seu perfil do Instagram. O vereador pedetista manifestou publicamente sua posição pró-André em eventos, entrevistas e nas publicações arquivadas.

Dentre os nomes que removeram as peças estão os parlamentares listados abaixo. A informação foi compartilhada pela coluna Vertical, do jornalista Carlos Mazza, do O POVO .

Parte dos vereadores de Fortaleza eleitos em 2024 e que declararam apoio ao então candidato a prefeito André Fernandes (PL), no segundo turno, apagaram ou arquivaram postagens de suas redes sociais em que reforçavam apoio ao nome do PL na disputa contra Evandro Leitão (PT).

Em uma das postagens no formato carrossel, publicada no seu perfil no dia 14 de outubro, Gardel aparecia em uma das fotos ao lado de André, com o adesivo do 22, número do então candidato bolsonarista, em um encontro com lideranças religiosas.

Questionada pelo O POVO, a assessoria do presidente da CMFor explicou que a equipe mantém uma linha editorial no perfil, e passado o período eleitoral, as publicações referentes a campanha são arquivadas para garantir uma identidade visual.

No perfil de Gardel Rolim, não há outras publicações da campanha, nem sobre André, nem sobre o prefeito José Sarto (PDT), que disputou reeleição. Foram mantidas postagens sobre as convenções partidárias e uma de 1º de outubro sobre o Dia do Vereador, com a logo do 12, número do PDT. As últimas são de agradecimento à reeleição como parlamentar.