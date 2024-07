Kamala Harris: significado do nome, relação com Simpsons e Beyoncé

Seu nome advém de Kamal, que na língua sânscrita significa "flor de lótus". Era extremamente próxima do avô materno, P.V. Gopalan, um diplomata indiano, e, na infância, visitou frequentemente sua família em Besant Nagar, em Chennai. A casa de infância de Harris fica em Bancroft Way, em Berkeley.

O nome da política americana é um símbolo significativo na cultura indiana. Isso porque, na filosofia antiga de Buda, diziam que a cada passo dele brotava uma flor de lótus no chão. Essa flor, na cultura antiga, significava pureza e renascimento.

Kamala Harris: relação com Simpsons



Nos últimos dias tem voltado as especulações nas redes sociais em relação à história dos Estados Unidos e a série de comédia animada “Os Simpsons”. A animação gira em torno da família Simpsons que mora na cidade de Springfield, em um estado americano.

No episódio Bart to the Future, da 11ª temporada da série, que foi ao ar no ano 2000, Lisa Simpson se tornou a primeira mulher a assumir a presidência do país. Na animação, ela usa um traje semelhante ao escolhido por Kamala Harris para a cerimônia de posse de Joe Biden, em 2021.

Lisa vestia um terno roxo e um colar de pérolas, mesma escolha de Kamala Harris para um discurso de início de campanha eleitoral. Outra coincidência é que ambas faziam a transição de governo antecedido por Donald Trump.

Mesmo sendo um assunto que tem viralizado por pensarem que a série faz “previsões” do cenário político do país, um dos principais produtores da série, Matt Selman, revelou que o segredo está em combinar história e matemática.

Ou seja, apenas em estudar o passado e as origens dos acontecimentos, todo mundo se torna capaz de calcular quais serão os próximos passos.