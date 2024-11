Gabriella Aguiar é segunda vice-prefeita eleita na história de Fortaleza

Na foto, Evandro Leitão (PT), prefeito eleito, e sua vice, Gabriella Aguiar (PSD) Crédito: FERNANDA BARROS

Vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD) é a segunda mulher que ocupa o cargo de vice na Prefeitura de Fortaleza após o resultado do 2° turno das eleições municipais no último domingo, 27. Isabel Lopes foi a pioneira, no terceiro mandato do ex-prefeito Juraci Magalhães. Evandro Leitão (PT), prefeito eleito para a gestão municipal 2025-2028, tem o desejo de que a vice-prefeita participe da transição da atual gestão para o seu governo. Sua vice, Gabriella Aguiar é cotada pelo petista para assumir também secretaria na Prefeitura. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Gabriella é médica geriatra e professora. Ela disputou cargo eletivo pela primeira vez em 2022, quando foi eleita deputada estadual após receber mais de 83 mil votos. Só em Tauá, berço político da sua família, foram 15.149 votos.

A recém-eleita vice-prefeita de Fortaleza é filha de uma família tradicional na política. Sua mãe, Patrícia Aguiar (PSD), é a prefeita reeleita de Tauá. Seu pai é o ex-vice-governador Domingos Filho (PSD). Na disputa pelo Paço Municipal deste ano, nenhuma mulher concorreu ao cargo de chefe do Executivo municipal entre as nove candidaturas ao pleito de 2024. Pioneira: Isabel Lopes no mandato de Juraci Magalhães Isabel Lopes, então no PMDB, foi a primeira mulher a ser vice-prefeita em Fortaleza. Ela ocupou o cargo após as eleições municipais de 2000, quando Juraci Magalhães, na época no PMDB, conquistou a reeleição na Capital e foi eleito para o seu terceiro mandato.