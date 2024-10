Município cearense elege prefeito, vice e todos os vereadores do PT

Nas eleições municipais deste ano, o município cearense de Ipaporanga, localizado há 356,29 quilômetros de Fortaleza, elegeu como prefeito, vice-prefeito e vereadores apenas candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT).

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 8.731 pessoas foram às urnas no município, o que corresponde a 82,32% de seu eleitorado. Amaro Pereira (PT) foi reeleito prefeito com 91,96% dos votos válidos, maior percentual obtido no Ceará, em municípios que tiveram mais de um candidato.

A disputa foi contra Cleiton Bebeu do União Brasil, que alcançou 678 dos votos válidos (8,04%). Em 2020, Amaro Pereira concorreu com Dedé Diogo (PL) e venceu com 58,44% dos votos válidos.