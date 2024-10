Eleições 2024: prefeituras do Ceará elegem 37 mulheres; veja lista

Eleições 2024 no Ceará: veja todas as prefeitas eleitas neste domingo, 6 Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Os resultados do 1º turno das eleições municipais 2024 foram definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo, 6, com a liderança feminina em alguns municípios no estado do Ceará. De acordo com dados sistematizados pelo Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP), a presença das candidatas mulheres passou por uma “discreta melhora” se comparado a 2020. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No pleito de 2024, quatro partidos ou federações apresentaram mais de 40% de candidaturas de mulheres, enquanto outros 12, dos 25 que concorrem, tiveram mais de 35% de candidaturas femininas.

Confira a seguir as candidatas femininas que alcançaram a prefeitura de seus respectivos municípios no Ceará. Resultados Eleições 2024: VEJA capitais com prefeitos definidos em 1° turno Eleições 2024 para prefeituras no Ceará: lista de mulheres eleitas Morada Nova - Naiara Castro (PSB) Crateús - Janaína Farias (PT) Aracati - Roberta de Bismarck (Pode) Pacatuba - Larissa Camurça (União Brasil) Limoeiro do Norte - Dilmara (PRD) Brejo Santo - Gislaine Landim (PSB) Icó - Professora Aurineide (PT) Cascavel - Ana Afif Queiroz (PP) Acaraú - Ana Flávia (PSB) Chorozinho - Célia Marinho (Republicanos) Tauá - Patrícia Aguiar (PSD) Tabuleiro do Norte - Renata Vasconcelos (PP) Alcântaras - Charlyne de Alcântaras (PSB) Altaneira - Kesia (PSB) Guaiúba - Izabella Fernandes (PSB) Apuiarés - Ana Rufino (PSB) Beberibe - Michele Queiroz (PP) Camocim - Betinha (PSB) Caridade - Simone Tavares (PSB) Fortim - Delma Ferreira (MDB) Graça - Iraldice Mão Cheirosa (PP) Redenção - Selma Benevides (PSB) Groaíras - Virginia do Antonio Martins (PDT) Pedra Branca - Ivoneth Braga (PT) Quiterianópolis - Juliana Abreu (PSD) Guaramiranga - Ynara Mota (Republicanos) Ibaretama - Eliria Queiroz (PSD) Ipu - Milena Damasceno (PT) Irauçuba - Patrícia Barreto (PSB) Jati - Monica Mariano (PT) Nova Russas - Giordanna Mano (PRD) Paracuru - Gabi do Aquino (Republicanos) Paraipaba - Ariana Aquino (Republicanos) Paramoti - Telvania Braz (PSB) Piquet Carneiro - Neila (PT) Pires Ferreira - Dra. Livia (PSB) Senador Pompeu - Marcia Zomin (PSB) Eleições: André Fernandes e Evandro Leitão disputam 2º turno em Fortaleza | SAIBA MAIS

Eleições 2024: Prazo limite para justificar voto O TSE indica que, nas eleições municipais, o prazo limite para a ausência no primeiro turno é até 5 de dezembro de 2024, enquanto a data máxima para o segundo pleito (se houver) segue até o dia 7 de janeiro de 2025. até 5 de dezembro de 2024, para ausência no 1º turno (06/10/24);

até 7 de janeiro de 2025, para ausência no 2º turno (27/10/24, onde houver). A justificativa não se aplica aos cidadãos cujo voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Na lista, estão incluídos: Pessoas analfabetas;

Menores com 16 e 17 anos;

Maiores de 70 anos. A obrigatoriedade e consequente justificativa do voto são mantidas para pessoas alfabetizadas maiores de 18 e menores de 70 anos.