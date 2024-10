Prefeito de Morada Nova, no Ceará, perde aposta e paga 750 mil com três carros de luxo

Em Morada Nova, Ceará, o vereador Weder Basílio (PP) desfilou em uma das três Hilux que ganhou após vencer uma aposta contra o atual prefeito Wanderlei Nogueira (PT). O fato inusitado aconteceu durante a carreata da vitória neste domingo, 6. A aposta consistia em quem venceria as eleições municipais. Basílio apostou na candidata Naiara Castro (PSB), que derrotou o candidato Marquinho da Ana (PT), apoiado pelo prefeito. O resultado não foi favorável ao atual gestor, que perdeu os automóveis.





Segundo a Tabela Fipe, considerada o principal índice para a negociação de veículos novos e usados no Brasil, os veículos do modelo Hilux/2022 estão avaliados em R$ 226 mil cada. O valor total da aposta foi de R$ 750 mil, equivalente às três caminhonetes Hilux de Nogueira. Com a vitória de Naiara Castro, Basílio se tornou o vencedor e organizou uma nova carreata para exibir os três veículos conquistados com a derrota de Marquinho da Ana. Um vídeo foi postado pelo próprio Wanderlei Nogueira em suas redes sociais.