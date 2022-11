Bolsonarista entrega carro de luxo a apoiador do Lula após perder aposta das eleições

Durante o período eleitoral de 2022, dois amigos de Olinda, em Pernambuco, apostaram seus carros de luxo de acordo com o candidato à presidência da República que vencesse o segundo turno. Jailton Cardoso, favorável a Lula (PT), ganhou a disputa contra Júnior Gordinho, eleitor de Jair Bolsonaro (PL).

No dia 21 de outubro, a disputa foi firmada em cartório e publicada nas redes sociais de Júnior, que acreditava, convictamente, na vitória do atual mandatário. Na noite desse domingo, 30, entretanto, Luiz Inácio Lula da Silva foi o candidato mais votado na história do País e realizará seu terceiro mandato a partir do começo de janeiro do próximo ano.

Do lado do petista, a premiação era uma BMW da cor branca, e do bolsonarista, uma Volvo, também da cor branca. Os dois carros são estimados em R$ 200 mil. Mesmo vencendo, Jailton lamentou, em vídeo, a derrota do amigo de infância.

"Estou recebendo a Volvo dele de coração partido, mas aposta é aposta. Tanto é que, no primeiro turno, apostei com ele, e liguei dizendo: 'Quer desistir?'. Ele disse 'não'. Então, ganhei a aposta no primeiro turno e, no segundo, liguei novamente, às 15 horas, e falei: 'Chico, e aí? Quer desistir?'. [Ele disse] 'Não', então seguimos até o fim", afirmou.

Na tarde desta segunda-feira, 31, Júnior postou a entrega do veículo. Ele parabenizou o também parceiro de negócios e pontuou que “o carro vai, mas a bandeira do Brasil e a camisa da seleção brasileira estarão junto com Bolsonaro até o final”. “A gente perde o carro, mas a dignidade, não”, completou.



Em resposta, o petista rebateu dizendo que “a bandeira brasileira não pertence a Jair Bolsonaro, mas, sim, ao povo brasileiro, em especial ao povo nordestino, que elegeu Lula”. "Vocês perderam o mito, mas agora terão a lenda”, finalizou.

Esta é a segunda aposta que Jailton vence do amigo, pois eles já haviam acordado anteriormente que o candidato que tivesse maior percentual, no primeiro turno deste ano, receberia R$ 20 mil.

