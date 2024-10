Vice-prefeita eleita, Gabriella quer ser ponte entre população e gestão:"Sou pau para toda obra"

A nova vice gestora do município disse que não discutiu nenhuma secretaria com Evandro, mas que está à disposição

Em entrevista à rádio O POVO CBN , a vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), disse estar à disposição do prefeito e falou ser “pau para toda obra” para ajudar a nova gestão municipal. A deputada também falou sobre os principais olhares que a nova gestão deve ter nas áreas da saúde em Fortaleza, além de falar do desempenho do seu partido, que se tornou o maior no Brasil no número de prefeitos eleitos.

Ao ser perguntada se assumiria a Secretaria Municipal de Saúde no caso de um convite do prefeito, Gabriella, que é médica geriatra, disse ter proximidade com a saúde e com a assistência social, mas que também teria capacidade de trabalhar na educação do município.

“A gente vai ter que sentar, amadurecer, e conversar com todas as pessoas que foram parte desse projeto. Eu acredito que eu tenho uma vocação claro muito importante na saúde, na assistência social, também fazendo essa ligação com as pessoas sendo essa ponte com as lideranças, eu acredito que o prefeito Evandro ele também entende a minha capacidade dentro da educação já que eu venho da Escola Superior do Parlamento Cearense (da Assembleia Legislativa). Então eu realmente me sinto pau pra toda obra”, disse.

Para a vice-prefeita, a saúde merece um olhar maior da prefeitura, sendo importante, para ele, a saúde dos idosos da cidade. Segundo ela, o Evandro disse ter compromisso com essa parcela da população.