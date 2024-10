Vereador Michel Lins denuncia intimidação e vandalismo em residência e acusa adversários

De acordo com imagens divulgadas pelo parlamentar, pessoas buzinaram e fizeram barulhos na porta de sua residência

O vereador Michel Lins (PRD) denunciou opositores que teriam promovido ações de intimidação e vandalismo em frente à sua residência na madrugada do dia 27 para 28, após a eleição de Evandro Leitão (PT) para prefeito de Fortaleza. O parlamentar apoiou André Fernandes (PL) e foi visto discutindo com eleitores petistas no domingo.

Em vídeo publicado por Michel, tirado a partir das câmeras de segurança, é possível ver um carro com quatro pessoas dançando e cantando na frente da casa. Ainda de acordo com o vereador, eles buzinaram, gritaram palavras ofensivas com ameaças e deram chutes e socos na porta da casa onde estava o parlamentar e sua família, a mãe, uma idosa, a esposa e o filho.