Ex-ministros de Bolsonaro saem derrotados da disputa por prefeituras

Ex-ministros de Jair Bolsonaro (PL), Marcelo Queiroga (PL) e Gilson Machado (PL) perderam as disputas eleitorais em duas capitais do Nordeste Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Aurélio Alves

Os dois ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perderam a disputa em duas capitais do Nordeste nestas eleições. Marcelo Queiroga (PL) saiu derrotado em João Pessoa, na Paraíba, e Gilson Machado (PL) perdeu em Recife, Pernambuco. Ex-ministro da Saúde, Queiroga foi para o segundo turno na capital paraibana contra o atual prefeito Cícero Lucena (PP). Essa foi a primeira vez em 24 anos que um gestor do município não conseguia a reeleição no primeiro turno. Apesar disso, Lucena teve 63,91% dos votos e garantiu mais quatro anos no comando de João Pessoa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já Machado, ex-ministro do Turismo, perdeu ainda no primeiro turno contra o atual prefeito João Campos (PSB). Campos foi eleito com 78,11% e Machado ficou na segunda colocação, com 11,90%.