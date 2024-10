JHC: quem é o prefeito reeleito em Maceió nas Eleições 2024

João Henrique Holanda Caldas (PL), conhecido como JHC, alcançou a Prefeitura de Maceió no 2º turno das eleições municipais de 2020. Quatro anos depois, em 2024, a sua reeleição foi garantida já no 1º pleito da corrida eleitoral a prefeito da capital de Alagoas, neste domingo, 6.

Aos 37 anos, João Henrique Holanda Caldas é o atual chefe do Poder Executivo de Maceió. A capital de Alagoas, estado da região Nordeste, possui 957.916 residentes, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022.

Em 2020, retornou à corrida municipal e foi eleito no 2º turno contra Alfredo Gaspar de Mendonça (União Brasil), que na época era do MDB.

Em 2023, Dr. João, como é conhecido, foi detido após briga com a noiva, Isadora Martins, e suposta violência doméstica. A cirurgiã-dentista negou as acusações no dia seguinte, em postagem na rede social.

“Surgiu uma fake news envolvendo meu nome e do meu noivo. (...) Quero ressaltar que não sofri qualquer tipo de violência ou agressão por parte dele”, destacou Isadora em seus Stories no Instagram.

A briga do casal culminou em dois policiais presos administrativamente, seguindo apuração da Polícia Militar sobre agentes que não conduziram a vítima para a delegacia, mas a deixaram com militares ligados a JHC, o prefeito. As informações são do O Globo.

Quem é a esposa de JHC?

A primeira-dama de Maceió, Marina Candia Figueiredo, é embaixadora do programa itinerante “Saúde da Gente”, além do “Gigantinhos”, um projeto educacional do município.

Apesar de ter recebido o título de cidadã honorária de Maceió, Marina é natural de Cuiabá (MT) e possui uma filha com JHC, Maria Helena.