Resultados Eleições 2024: Eduardo Paes é reeleito prefeito do Rio de Janeiro

Com 96,07% das urnas apuradas, o candidato Eduardo Paes do Partido Social Democrático (PSD) está matematicamente reeleito para a prefeitura do Rio de Janeiro.

O atual prefeito ganhou no 1° turno com 60,39% dos votos válidos. O Alexandre Ramagem, que ficou em segundo, teve 30,95%.

Com esse novo mandato, que se inicia em 2025, será a quarta vez que Eduardo estará a frente da Capital do Estado. Ele foi prefeito do Rio de Janeiro de 2009 a 2016 e de 2020 a 2024.