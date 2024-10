João Campos: quem é o prefeito reeleito de Recife nas Eleições 2024

João Henrique Campos, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), foi reeleito prefeito de Recife neste domingo, 6, com 74,4% das seções totalizadas. O político, que é o mais novo na história da capital pernambucana, atualmente com 30 anos, é formado em Engenharia e tem como um dos objetivos melhorar a infraestrutura da cidade.

Confira mais informações sobre o atual chefe do Executivo municipal de Recife.

