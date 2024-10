Evandro Leitão é entrevistado na rádio O POVO CBN e no OP News; acompanhe ao vivo

Evandro (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza no último domingo, 27, em disputa acirrada contra André Fernandes (PL)

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), será entrevistado na Rádio O POVO CBN, a partir das 14h, e no programa O POVO News, em edição especial realizada a partir das 14h40, desta segunda-feira, 28. Evandro foi eleito no último domingo, 27, em disputa acirrada contra André Fernandes (PL).

Na rádio O POVO CBN, a entrevista será conduzida pela jornalista Maísa Vasconcelos.

Já No OP News, a entrevista será conduzida por jornalistas das editorias de Política e Economia, do O POVO. Com participação dos jornalistas Ítalo Coriolano, Beatriz Cavalcante, Carlos Mazza e Guálter George.