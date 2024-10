Caucaia: Naumi diz retornar mais experiente e define saúde como prioridade na gestão

Com 60,40% dos votos no município de Caucaia, o ex-prefeito retorna ao poder a partir de 2025

O prefeito eleito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), concedeu entrevista à rádio O POVO CBN na tarde desta segunda-feira, 28. Naumi retorna ao Executivo municipal após quatro anos de sua derrota em 2020 e diz que está mais experiente e irá se dedicar com "muita responsabilidade" ao povo de Caucaia.

Quanto às prioridades de seu governo, o gestor afirmou que a saúde está em primeiro lugar. Ao andar pelas ruas, ele disse que ouviu da população o apelo e pretende focar em garantir a melhoria do serviço prestado à população. Naumi explicou que quer destinar 100% do valor arrecadado com o imposto de IPTU para a saúde municipal. “Foi o que eu fiz quando era prefeito de 2017 a 2020. Não é o suficiente esse recurso para cobrir a saúde, mas ajuda muito” argumentou.

Quando indagado sobre profissionais a mais para auxiliar na gestão tanto em saúde quanto nas outras áreas de governo, Naumi defendeu que não irá inchar a máquina com servidores. “Não adianta eu colocar muitos profissionais para trabalhar se vai faltar remédio em posto de saúde. Temos que pensar em ter profissionais, saber administrar e com a experiência que tenho hoje, tenho certeza que faremos bem melhor do que quando fui prefeito em 2020”, defendeu.