Eleições 2024: Não está na cidade onde vota? Saiba como justificar ausência

O eleitor que não puder fazer a justificativa ainda neste domingo, 6, terá até o dia 5 de dezembro para realizar o procedimento. Apesar disso, quando a justificativa é feita no dia do pleito não há necessidade de comprovar o motivo da ausência .

Os eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral e não puderem votar no primeiro turno das eleições municipais, realizado neste domingo, 6, devem justificar a ausência às urnas . O recomendado é que o procedimento seja feito ainda na data da eleição . A justificativa pode ser feita pela internet ou de forma presencial .

A justifica em tempo real, feita durante o período do pleito, pode ser feita até às 17 horas deste domingo, 6, das seguintes formas:

Pelo app e-Título;

Em qualquer local de votação na cidade em que estiver.

O aplicativo e-Título conta com recurso de geolocalização e, por isso, identifica se o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral e permite o registro da justificativa. O aplicativo, no entanto, só podia ser baixado até o sábado, 5.

Para fazer a justificativa de forma presencial, o eleitor precisa apresentar um documento de identidade com foto e preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE). Não é obrigatório levar o título de eleitor, mas a pessoa precisa saber o número do documento.

Justificativa também pode ser feita após as eleições

O eleitor que não puder votar e não fizer a justificativa neste domingo, 6, terá até o dia 5 de dezembro para justificar a ausência às urnas no 1º turno, mas será necessário apresentar um documento que comprove o motivo alegado para a ausência.