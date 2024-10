Segundo turno: Conheça Naumi Amorim, candidato a prefeito de Caucaia

No primeiro turno, Naumi teve 38,42% dos votos; Catanho teve 24,67%. A candidata Emília Pessoa (PSDB) ficou fora do segundo turno por oito votos.

Ele é empresário e casado com Érika Amorim, coordenadora do PSD Mulher no Ceará e ex-deputada estadual.

Naumi Gomes de Amorim tem 57 anos. É filiado ao PSD desde 2019, mas já integrou os quadros do PSL e do PMB.

2º turno em Fortaleza: acompanhe apuração ao vivo

O programa O POVO News acompanha, a partir de 15 horas deste domingo, 27, o resultado do segundo turno em Fortaleza. Reproduza o player abaixo ou clique aqui para assistir no YouTube.