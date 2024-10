Eleições 2024: Caucaia tem movimento tranquilo e mudança em zona eleitoral

A movimentação nas zonas eleitorais em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), está tranquila na manhã deste domingo, 27. O POVO acompanha o fluxo em locais de votação na cidade, que tem segundo turno entre os candidatos Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho (PT).

Na escola Danilo Dalmo, no Parque Guadalajara, o comerciante Anderson Ximenes, de 39 anos, chegou para votar com a camisa do candidato André Fernandes (PL), que concorre à Prefeitura de Fortaleza.

Apesar de Anderson votar em Caucaia, a zona eleitoral de sua namorada Ana Júlia, de 19 anos, é na Capital.