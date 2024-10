Eleições 2024: Naumi vota em Caucaia e diz que conversará com governo

Adversário de candidato apoiado por governador Elmano de Freitas (PT), o postulante do PSD diz estar "tranquilo" com resultado: "A gente colhe o que planta"

O candidato do PSD à Prefeitura de Caucaia, Naumi Amorim, votou na manhã deste domingo, 27. O POVO acompanhou a chegada de Naumi à zona eleitoral e conversou com o postulante.

Favorito na disputa, Naumi disse estar "tranquilo" em relação ao resultado das urnas. "A gente planta o que a gente colhe, e estou esperando colher a vitória", afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo ele, a demanda mais emergencial para o município são as questões de saúde. Apesar de concorrer contra Waldemir Catanho, apoiado pelo governador Elmano de Freitas e pelo presidente Lula (todos do PT), Naumi disse que buscará dialogar com os governos Estadual e Federal para resolver demandas da área.