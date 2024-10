Como foi o desempenho de PL e aliados de Bolsonaro no 2º turno nas capitais

FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-08-2024: Ato de campanha (carreata) com André Fernandes. Presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Neste domingo, 27, os eleitores de 16 capitais brasileiras foram às urnas para escolher, no segundo turno, o gestor municipal para o pleito 2025–2028. Os apoiados por Jair Bolsonaro estiveram no segundo turno em 16 capitais e cinco contaram com o apoio do presidente Lula (PT). O partido de Bolsonaro saiu vencedor em duas capitais neste domingo. A legenda entrou na eleição com candidatos próprios em 14 capitais e conseguiu reeleger dois no primeiro turno: JHC, em Maceió (AL) e Tião Bocalom, em Rio Branco (AC). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Neste segundo turno, por sua vez, o PL elegeu dois prefeitos: Abílio Brunini, em Cuiabá (MT) e e Emília Corrêa, em Aracaju (SE).