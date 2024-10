Saiba quando começa mandato do prefeito Evandro Leitão em Fortaleza

Após o fechamento da contagem das urnas no 2° turno das eleições de 2024, saiba quando começa o mandato do prefeito Evandro Leitão na capital cearense

Esta data marca o início oficial das atividades do prefeito eleito , quando ele e sua equipe assumirão as responsabilidades de governo da capital cearense.

O mandato de Evandro Leitão em Fortaleza, capital do Ceará, terá início no dia 1° de janeiro de 2025.

Com sua eleição, Evandro Leitão traz a promessa de implementar as propostas de campanha , focando em melhorias para a cidade, incluindo áreas de educação, saúde, infraestrutura e segurança.

No primeiro turno, realizado em 6 de outubro de 2024, Evandro Leitão foi o segundo mais votado, garantindo também um lugar no segundo turno. Ele obteve 480.174 votos, 34,33% dos votos totais.

Servidor público de carreira, é auditor adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.Leitão é formado em ciências econômicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em direito pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC).

Evandro Leitão, do PT, é candidato a prefeito no segundo turno em Fortaleza. Ele tem 57 anos e está em seu terceiro mandato consecutivo de deputado estadual.

No segundo turno, em 27 de outubro, Evandro vence as eleições com 50,38% do total de votos. Ao todo, 716.133 pessoas o escolheram como o novo chefe executivo da capital cearense.

Evandro Leitão ganhou por 10,8 mil votos de diferença contra André Fernandes; VEJA