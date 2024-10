Martinelli é eleito prefeito de Jundiaí sub judice: o que significa

Martinelli é eleito prefeito de Jundiaí: saiba o que significa candidato "anulado sub judice" Crédito: Reprodução/Facebook@Gustavo Martinelli

O atual vice-prefeito de Jundiaí (SP), Gustavo Martinelli (União Brasil), venceu o segundo turno das eleições municipais neste domingo, 27, com 58,87% dos votos válidos. Apesar do resultado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indica o candidato como “anulado sub judice”. Em setembro, antes do primeiro turno, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) acatou uma solicitação do Ministério Público Eleitoral (MPE), indeferindo a candidatura de Martinelli. A campanha do candidato continuou e ele seguiu na disputa até o julgamento definitivo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a decisão, durante a sua atuação como presidente da Câmara de Jundiaí, em 2018, Gustavo Martinelli pode ter cometido atos de improbidade administrativa, relacionados ao pagamento indevido de horas extras.

Entenda o que significa sub judice na vitória de Martinelli em Jundiaí. Próxima eleição no Brasil: qual será e quando acontece | SAIBA MAIS Martinelli é eleito sub judice: entenda termo O TSE afirma que o candidato cujo registro esteja sub judice permanece na disputa eleitoral até o julgamento final do processo de registro de candidatura pela Justiça Eleitoral.

Caso a impugnação da candidatura para prefeito seja confirmada, o segundo colocado pode assumir o cargo. Contudo, se o vencedor com registro cassado tiver obtido mais de 50% dos votos, serão realizadas novas eleições, como previsto pelo artigo 224 do Código Eleitoral. Em Jundiaí, o segundo lugar é de Parimoschi (PL), com 41,13%. Fortaleza é única capital onde PT se elegeu em 2024 | VEJA

Ausência nas eleições? Veja como justificar votos Para justificar a sua ausência quando estiver longe do domicílio eleitoral no dia da votação, o cidadão pode utilizar o aplicativo e-Título ou preencher e entregar o formulário “Requerimento de Justificativa Eleitoral” (RJE) em um dos locais destinados ao recebimento. No caso da entrega do RJE, o eleitor deve apresentar um documento oficial de identificação com foto no local de votação ou de recepção das justificativas. De acordo com o TSE, o formulário “pode ser obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral (cartórios eleitorais, postos e centrais de atendimento), nos portais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais e, no dia do pleito, nos locais de votação ou de justificativa, e em outros locais previamente autorizados pela Justiça Eleitoral”.

O POVO lança Agregador de Pesquisas eleitorais | ENTENDA como funciona Justificativa pós-eleição No caso da justificativa após o pleito, o eleitor pode acessar virtualmente o aplicativo e-Título ou o portal do Sistema Justifica. Outra opção é apresentar o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição), em formato PDF. “A documentação que comprove o motivo da ausência deverá ser anexada ao requerimento para análise da autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Caso a justificativa seja aceita, haverá o registro no histórico do título eleitoral. Se a justificativa for indeferida, a pessoa precisará quitar o débito”, explica o portal do TSE.

Para o Sistema Justifica, o eleitor deve informar os seus dados e anexar a declaração do motivo de sua ausência às urnas (digitalizada). Na sequência, receberá um código de protocolo para acompanhar o seu requerimento. Basta clicar em “iniciar requerimento de justificativa” e incluir as informações obrigatórias sobre o título eleitoral, nome do eleitor e data de nascimento. SOS Voto: SAIBA como denunciar fake news nas eleições 2024