Com Evandro, PT firma tradição de eleger prefeitos a cada 20 anos em Fortaleza

A vitória de Evandro vem em um cenário de acirramento e polarização. Uma clássica disputa entre petismo e bolsonarismo: PT x PL. O destaque foi a nível nacional. Evandro ganhou com 50,38% dos votos válidos. A diferença foi apenas de 10.838 votos em relação a André, em uma cidade com dois milhões e meio de habitantes.

Naquele pleito, Lula venceu na Capital, mas também com margem menor se comparado com o interior do estado. O mesmo ocorreu com Camilo Santana. A vitória esmagadora para o Senado foi mais estreita em Fortaleza: de 84,16% no Estado, ante 57,39% na Capital. Tudo isso ganha uma nova configuração com a vitória de Evandro.

Além disso, claro, o partido não encabeçava uma vitória em Fortaleza desde 2008, com a reeleição em primeiro turno de Luizianne Lins.

Como ocorreu a vitória de Luizianne Lins

Luizianne chegou ao segundo turno nas eleições de 2004, sem grandes apoios da cúpula do PT. O partido, a nível nacional, presidido por José Genoino, apoiava explicitamente Inácio Arruda (PCdoB), durante a primeira fase da disputa — inclusive com declarações de Lula, que venceu sua primeira eleição para presidente neste mesmo ano. O comunista acabou em terceiro lugar e ela em segundo. O líder era Moroni Torgan (PFL, hoje parte do União Brasil).