2º turno em Fortaleza: Wagner vota na Parquelândia e diz esperar uma vitória

Capitão Wagner (União) votou no 2º turno das Eleições Municipais 2024 na manhã deste domingo, 27, no bairro Parquelândia. O ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza chegou ao colégio localizado na Parquelândia acompanhado do filho, Felipe Gabriel, do deputado estadual Sargento Reginauro e do vereador eleito Soldado Noélio.

Na entrada da zona eleitoral, o político cumprimentou que estava na entrada. Ele e os acompanhantes estavam com adesivos da campanha de André Fernandes, cadidato do PL.

À imprensa, Capitão Wagner disse estar feliz com o resultado da campanha de André Fernandes para o 2º turno, e com seu envolvimento, o de Roberto Cláudio (PDT) e do senador Eduardo Girão, ao declararem apoio ao candidato.