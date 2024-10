2º turno em Fortaleza: Eduardo Girão vota usando adesivo de André Fernandes

Girão, que no 1º turno disputou da Prefeitura de Fortaleza, estava usando um adesivo com o número “22”, número de André Fernandes (PL) , candidato ao qual declarou apoio neste segundo turno .

O senador Eduardo Girão (NOVO) votou pela manhã neste domingo, 27, nas eleições municipais . Ele compareceu na seção eleitoral localizada no Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Girão também usava uma camiseta da seleção brasileira de futebol na cor azul — cor utilizada por Fernandes ao longo de sua campanha eleitoral.

No primeiro turno das eleições municipais, Eduardo Girão conseguiu 1,06% dos votos válidos — 14.878 votos no total. Ele, juntamente com Capitão Wagner (União) foram os ex-candidatos à Prefeitura da Cidade a declararem abertamente apoio ao candidato do PL.



2º turno em Fortaleza: acompanhe apuração ao vivo

O programa O POVO News acompanha, a partir de 15 horas deste domingo, 27, o resultado do segundo turno em Fortaleza. Reproduza o player abaixo ou clique aqui para assistir no YouTube.