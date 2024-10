Em último dia de campanha, Evandro diz estar otimista para a domingo de eleição

FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-10-2024: Carreata Evandro Leitão, na Messejana, um dia antes do 2º turno das eleições de 2024. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O candidato Evandro Leitão (PT) reuniu apoiadores na manhã deste sábado, 26, no bairro Messejana para uma carreata em um de seus últimos atos de campanha. Ao seu ladom, sua candidata a vice-prefeita Gabriela Aguiar (PSD), o deputado federal José Guimarães (PT) e outras lideranças, Leitão se diz muito otimista para o domingo de eleição. A um dia do pleito, as pesquisas de intenção de votos mostram um cenário de empate técnico entre os candidatos e com oscilações entre qual está à frente. Evandro diz receber isso com o otimismo. "Eu enxergo que as pesquisas que têm credibilidade, todas elas estão sendo favoráveis a nós. A minha candidatura é a que mais cresce desde o início da campanha. Saímos de 4% antes mesmo de começar a campanha, passamos para quase 35% no final do primeiro turno e agora passamos o adversário. Por isso que ele está desesperado, por isso que ele está aí me atacando a toda hora, a todo momento" completou o candidato.