Campanha de Evandro Leitão faz 100 carreatas neste sábado, véspera da eleição

A campanha de Evandro Leitão (PT) promove 100 carreatas neste sábado, 26, véspera do segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza e último dia para atos eleitorais.

O petista disputa a Capital com André Fernandes (PL), em cenário de acirramento da disputa, de acordo com as últimas pesquisas de intenção de voto, que apontam empate técnico.

Os atos começaram pela manhã, com carreata no bairro Messejana. E teve a presença do candidato, do deputado federal José Guimarães (PT), assim como a candidata a vice-prefeita Gabriela Aguiar (PSD). No período da manhã foram ao todo 40 carreatas.