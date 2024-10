Fortaleza: quais pesquisas ainda serão divulgadas neste segundo turno

Último dia antes do segundo turno das eleições em Fortaleza, este sábado, 26, reserva emoções para os eleitores da capital cearense, que vive uma das disputas mais acirradas do país. Três institutos de pesquisa divulgam pesquisas: Atlas Intel, Datafolha e Quaest.

Datafolha

O Datafolha a partir das 17 horas, em edição especial do programa O POVO News, sua última pesquisa eleitoral para o pleito na Capital. O instituto ouviu 1134 pessoas entre 25 e 26/10. Na última pesquisa divulgada, na semana passada, o resultado foi também de empate técnico entre os candidatos, com Fernandes numericamente um pouco na frente. A pesquisa é contratada pelo O POVO.

Quaest

No início da noite está prevista a divulgação da pesquisa do instituto Quaest, contratada pela TV Verdes Mares. Quaest ouviu 1002 eleitores também entre 25 e 26/10. Na última pesquisa Quaest, já esta semana, novo empate técnico, dessa vez com Leitão numericamente à frente.