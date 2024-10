O que significa empate técnico em pesquisas, como há na Quaest entre Evandro e André

A quatro dias do segundo turno, pesquisa Quaest em Fortaleza, divulgada nesta quarta-feira,23, indica cenário de empate técnico entre os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Você sabe o que isso significa? Os termos e metodologias usados em pesquisas muitas vezes podem gerar dúvidas, e O POVO esclarece como ler a pesquisa nesses casos.

As pesquisas são desenvolvidas por metodologias de estatística, e no caso da pesquisa Quaest, foram ouvidas 900 pessoas no período de 20 a 22 de outubro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como ler os números com a margem de erro?

O estatístico Thiago Minhoca, explica que o empate técnico é quando dois candidatos empatam na margem de erro da pesquisa. Exemplo: se o candidato A tem 32% e o candidato B tem 29%, numa pesquisa de margem de erro em 3 pontos percentuais para mais ou para menos, é considerado empate técnico.