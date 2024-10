O POVO News: pesquisa Quaest mostra Evandro numericamente na frente de André; eleições em SP e BH

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quarta-feira, 23. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa trará atualizações sobre as últimas pesquisas em Fortaleza. Na Quaest mostra Evandro Leitão (PT) com 44%, pela primeira vez numericamente a frente de André Fernandes, que tem 42%.

Assista ao vivo: