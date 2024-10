Fortaleza tem 2º turno pela sexta vez; veja como foram as cinco disputas anteriores

Fortaleza tem 2° turno pela sexta vez na história Crédito: AURÉLIO ALVES

Após os resultados do 1° turno das eleições municipais 2024 em Fortaleza, no último 6 de outubro, a capital cearense chega pela sexta vez ao segundo turno na disputa para prefeito, que ocorre no próximo domingo, 27, das 8h às 17h. A possibilidade de 2° turnos entrou em vigor a partir de 1989, fundamentada na Constituição de 1988. De acordo com esse dispositivo, as eleições em 2° turno podem ocorrer em cidades com no mínimo 200 mil eleitores. No Ceará, Fortaleza e Caucaia são as únicas cidades com o número necessário de eleitores regularizados no sistema eleitoral. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O histórico dos 2° turnos na Capital é marcado por reviravoltas, vitórias históricas e também por resultados já estimados em pesquisas anteriores ao pleito.

Anos 2000 a 2024: seis 2° turnos na história da Capital

2000

A primeira eleição com segundo turno registrou abstenção histórica de votos: 236.915 eleitores não foram às urnas, 19,46% do eleitorado. A estatística foi a maior em 15 anos, na época. Nesse pleito, Juraci Magalhães, então no PMDB, foi reeleito prefeito de Fortaleza com 512.655 dos votos válidos. Na disputa, Juraci passou em primeiro e enfrentou Inácio Arruda (PCdoB), que recebeu 437.271 votos, um quantitativo de 40,03% do eleitorado. A diferença entre os candidatos foi de 75.364 votos. O prefeito reeleito iniciou sua gestão na Capital ainda em 1990, quando passou de vice a prefeito para substituir Ciro Gomes, que decidiu disputar o Governo do Estado. Juraci foi eleito como prefeito pela primeira vez em 1996, com 63,25% dos votos. A disputa também foi com Inácio Arruda, que obteve 18,18% dos votos. O resultado final divergiu das pesquisas de opinião, que chegaram a estimar uma diferença de 20 pontos percentuais entre os candidatos.

2004 “Luizianne é prefeita com votação histórica”: essa foi manchete do O POVO em 1° de novembro de 2004. A prefeita eleita venceu o segundo turno das eleições municipais com 620.174 votos, número recorde. O ano também marcou a volta de uma mulher como chefe do Poder Executivo municipal, 19 anos depois da ex-prefeita Maria Luiza Fontenelle, que ocupou o cargo em 1985. Luizianne Lins, do Partido dos Trabalhadores (PT), havia recebido 248.215 votos no 1° turno e multiplicou em quase duas vezes e meia o número de votos na segunda etapa da disputa. Ela terminou as eleições com 137.089 votos a mais que o seu adversário, Moroni Torgan, na época integrante do Partido da Frente Liberal (PFL). Moroni conquistou 483.085 votos no 2° turno, um total de 43,79%. Luizianne teve resultado significativo em todas as zonas eleitorais de Fortaleza, superando seu adversário em cada uma delas. O quantitativo mais expressivo ocorreu na 3ª Zona Eleitoral, onde obteve 61,84% dos votos válidos.

Em 2008, Luizianne conquistou a reeleição e recebeu 50,16% dos votos. Na disputa, Moroni Torgan ficou em segundo colocado, com 25%. A vitória convergiu com pesquisas que apontavam a conquista do Paço Municipal já em primeiro turno. Até as eleições de 2024, Luizianne foi a última prefeita a ser eleita em 1° turno. 2012 Roberto Cláudio, então do PSB, foi eleito em uma das disputas eleitorais mais acirradas à Prefeitura de Fortaleza. Na época, o pupilo político do governador Cid Gomes (PSB) recebeu 650.607 votos e se tornou o prefeito da capital cearense. A disputa no 2° turno foi com Elmano de Freitas (PT), atualmente governador do Ceará. O candidato recebeu 576.435 votos, 46,98%. O ano de 2012 encerrou um ciclo de oitos anos da Capital sob administração do PT e marcou uma virada de votos no 2° turno. Elmano de Freitas havia encerrado o 1° turno com maioria dos votos, mas após reviravolta, Roberto Cláudio venceu as eleições no 2° turno.

2016 Em sua reeleição, Roberto Cláudio venceu em segundo turno o candidato Capitão Wagner, que na época integrava o PR. Na disputa, o pedetista recebeu 678.847 votos, 53,57%. Wagner terminou o 2° turno com 588.451 votos, 46,43%. Mesmo com a gestão bem avaliada e muitas alianças, a eleição de 2016 foi uma disputa difícil para Roberto, mas com a vitória, o prefeito eleito alimentou a tradição de reeleição de prefeitos na Capital até o momento. 2020 A eleição de 2020 foi marcada pelo segundo turno mais acirrado da história de Fortaleza. O candidato José Sarto (PDT) venceu com 51,69% dos votos. A vantagem contra seu adversário, Capitão Wagner, então no Pros, foi de 43.760 votos. Sarto chegou ao 2° turno já à frente de Wagner e terminou as eleições com a confirmação de novo prefeito da Capital.

Nas eleições de 2024, Sarto encerrou sua campanha no 1° turno e ficou em terceiro lugar na votação realizada no primeiro domingo de outubro, dia 6. No total, o atual prefeito recebeu 164.402 dos votos válidos. 2024 O 2° turno para prefeito de Fortaleza é disputado pelos candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). André finalizou o 1° turno com 562.305 votos, o que corresponde a 40,20% dos eleitores. Evandro obteve 480.174 votos, um total de 34,33%. Desde a aprovação da reeleição em 1997, o pleito deste ano quebrou a tradição de reeleger prefeitos, iniciada com Juraci Magalhães. No Brasil, 51 cidades voltam às urnas no último domingo do mês, 27 de outubro, para escolher os chefes do Executivo Municipal e seus vice-prefeitos. Segundo levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 33 milhões de eleitores devem votar no 2° turno.