TSE reverte cassação de Eduardo Bismarck e inelegibilidade do prefeito de Baturité

No início deste outubro, decisão do TSE suspendeu cassação de Eduardo Bismarck e inelegibilidade do prefeito de Baturité

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acolheu nesta terça-feira, 22, os embargos de declaração de deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), do suplente de deputado estadual Audic Mota (MDB) e do prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Republicanos), junto do vice Irmão Carlinhos (PSB). Com isso, a Corte segue o entendimento do ministro André Mendonça que suspendeu os efeitos do acórdão que determinava a cassação do mandato de Bismarck e inelegibilidade de Herberlh.

A decisão foi unânime entre os ministros presentes no Plenário. Os parlamentares tiveram a cassação determinada pelo TSE em maio deste ano por abuso de poder político e de autoridade. Em julho de 2022, o Herberlh teria utilizado as redes sociais do município para agradecer Bismarck e Mota por viabilizar obras na cidade. Naquele ano, Bismarck e Mota concorriam à reeleição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assista sessão do TSE na íntegra