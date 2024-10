TRE-CE apreende instrumentos de maracatu durante bandeiraços no bairro Benfica

Fiscais do TRE apreendem tambor utilizado por manifestantes Crédito: Reprodução/Instagram Pingo de Fortaleza

O Tribunal Regional do Ceará (TRE-CE) realizou, na noite desta segunda-feira, 21, apreensão de material de sonorização, durante bandeiraços realizados no bairro Benfica. O local recebia simultaneamente apoiadores das campanhas de Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), que disputam o segundo turno em Fortaleza. Em nota enviada ao O POVO, o TRE explica ter sido notificado sobre a realização de bandeiraços com uso de equipamentos de som nas proximidades da Avenida da Universidade. Durante este tipo de fiscalizaçção, a abordagem inicial consiste em solicitar o desligamento do som, o que normalmente resolve a situação. "Entretanto, na noite dessa segunda-feira, 21, em uma nova fiscalização, não houve cooperação por parte dos envolvidos, o que resultou na apreensão do equipamento de sonorização", explica o TRE na nota enviada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O TRE-CE concluiu reforçando que as fiscalizações têm o objetivo de "assegurar o cumprimento das normas eleitorais, promovendo uma campanha limpa e respeitosa, em benefício de toda a sociedade".

Ele ressalta que há alguns dias o espaço também tem sido ocupado por manifestantes pró-André Fernandes (PL). "Eles têm direito de ocupar o local, faz parte da democracia", acrescenta. Para Pingo, no entanto, o problema se dá pela utilização de aparelhagem de som, sempre em volume alto, por parte dos apoiadores de Fernandes. A ação do TRE também recolheu o equipamento de som dos manifestantes da campanha do candidato do PL. O argumento para a apreensão, explica Pingo, foi que estavam a menos de 200 metros da Universidade Federal do Ceará (UFC), o que seria, segundo alegaram, vedado pela lei 9.504/97, conhecida como Lei das Eleições, em seu parágrafo 3°. § 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a duzentos metros:

(...) III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Não se encaixa Pingo de Fortaleza explica que os equipamentos recolhidos devem ser devolvidos nesta terça-feira, 22, mas lamenta a apreensão que, segundo ele, não se encaixam na lei. "A lei fala em alto-falantes ou amplificadores, mas utilizávamos apenas uma pequena caixa de som, que já havia sido recolhida quando chegou a fiscalização. Além disso, nada justifica recolherem nossos instrumentos. Foi uma apreensão desnecessária, tem a ver com o acirramento da campanha, houve pressão do outro grupo para que nossos instrumentos fossem também apreendidos", argumenta.