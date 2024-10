Ceará teve a menor taxa de abstenção do Brasil no 1º turno; Fortaleza destaca-se entre capitais

Além disso, Fortaleza também obteve a menor taxa de abstenção entre as capitais do país, 15,52%, com 274.619 eleitores que não votaram. Em comparação ao pleito municipal de 2020, quando a taxa registrada foi de 21,84%, a abstenção caiu 6,32 pontos percentuais na capital cearense.

O Ceará foi o estado brasileiro com a menor taxa de abstenção durante o 1º turno das Eleições 2024, segundo dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A taxa no Ceará foi de 14,21%, ou seja, 985.577 eleitores não votaram em 6 de outubro.

Para o secretário de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Caio Guimarães, os números indicam um crescente interesse da população no processo eleitoral, o que se reflete no maior engajamento de cidadãs e cidadãos. "O envolvimento ativo da população não apenas demonstra uma conscientização sobre a importância do voto, mas também ressalta a responsabilidade coletiva em moldar o futuro da sociedade", disse.

Abstenção de eleitores cearenses fica abaixo da média nacional

Ainda conforme os dados do TSE, a média nacional de abstenção foi de 21,68%, o equivalente a mais de 33,7 milhões de eleitores que não votaram. Os estados do Rio de Janeiro (26,24%) e do Rio Grande do Sul (31,51%) apresentaram as maiores taxas de abstenção.