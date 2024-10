Eleições 2024: eleitores usam óculos-espião para comprovar voto vendido a vereador no Pará

Eleitores registram voto em cabine eleitoral para comprovar ato a vereador no Pará Crédito: Samuel Setubal

Eleitores utilizaram óculos com câmeras embutidas para comprovar voto em vereador no 1° turno das eleições municipais, em Ourilândia do Norte, no Pará. O acessório foi usado para comprovar o voto vendido a Edivaldo Borges Gomes (MDB), conhecido como Irmão Edivaldo. O caso foi noticiado pelo programa Fantástico, da TV Globo na edição desse domingo, 20. Os óculos causaram desconfiança em uma mesária que percebeu alguns eleitores portando o mesmo objeto na seção. Após perceber o movimento suspeito, a mesária abordou uma eleitora adolescente que entrou para votar com o acessório no bolso. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A mesária acionou a polícia e, após verificação, descobriram que os óculos tinham uma câmera acoplada. A eleitora disse que um desconhecido ofereceu R$ 200 para que ela votasse no candidato a vereador Irmão Edivaldo, mas que receberia o valor se comprovasse o voto por meio da filmagem, conforme informações do Fantástico.

O vereador teve prisão em flagrante, mas foi solto após pagamento de fiança. Edivaldo Borges Gomes foi eleito com 848 votos. O vereador eleito pode ser penalizado pelo crime de compra de votos e associação criminosa. A pena por venda ou compra de votos pode chegar até 4 anos de reclusão, além de multa.

Brasil: quantitativo de crimes eleitorais no 1° turno No 1° turno do pleito, o país registrou 88.597 denúncias de crimes eleitorais. As ocorrências abrangem irregularidades como boca de urna, comícios e distribuição de santinhos. Denúncias contra candidatos a vereador foram maioria, somando 45.748 do total, seguido de 24.276 acusações contra candidatos às prefeituras. Os dados são estatísticas do Pardal Web, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que recebe denúncias eleitorais. O portal mostra que crimes de boca de urna somaram 4.163 registros.

Veja lista dos 5 estados com maior número de denúncias: - São Paulo (16.464);

- Minas Gerais (13.394);

- Rio Grande do Sul (8.821);

- Paraná (7.326);

- Pernambuco (5.769).

Ceará registra mais de 3 mil denúncias No Ceará, o Pardal Web informa 3.816 registros de denúncias sobre crimes eleitorais no 1° turno das eleições municipais. O maior número de acusações é contra vereadores, somando 1.585 queixas, também seguido pelo número de reclamações a candidatos às prefeituras, com 1.218.