Semana que antecede 2° turno terá 12 pesquisas em Fortaleza; veja datas

Quarta maior cidade do Brasil e a maior do Nordeste, Fortaleza, no Ceará, terá segundo turno eleitoral a ser disputado no próximo dia 27 de outubro. A Capital cearense tem disputa acirrada, que envolve o deputado federal André Fernandes (PL), do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); e o petista Evandro Leitão (PT), apoiado pelo presidente Lula (PT), pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Um cenário que reflete a polarização nacional entre os grupos políticos.

A semana final de campanha para a Prefeitura de Fortaleza tem 12 pesquisas de intenção de voto registradas na Justiça Eleitoral. As datas de divulgação variam a partir da próxima quarta-feira, 23, até a véspera da eleição, no sábado, 26. Dentre elas está a pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, que será divulgada no dia 26 de outubro.

Confira as datas de divulgação das pesquisas: