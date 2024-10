Vice-prefeito Deuzinho Filho declara apoio a Naumi em Caucaia

O vice-prefeito Deuzinho Filho fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais para anunciar apoio ao candidato Naumi Amorim Crédito: Reprodução/Instagram

O atual vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho (União Brasil), declarou, nessa sexta-feira, 18, apoio ao candidato Naumi Amorim (PSD) no segundo turno das eleições no município. Com a decisão, Deuzinho e o atual prefeito Vitor Valim (PSB), que apoia Catanho (PT), estão em lados opostos na disputa eleitoral.

No primeiro turno, o vice-prefeito participou de forma ativa da campanha da candidata Emília Pessoa (PSDB), que tinha como vice a mãe de Deuzinho, Célia Oliveira (PP). A tucana ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 47.609 votos, ficando fora da disputa por oito votos de diferença em relação ao segundo colocado. No dia 12 de outubro, Emília e Célia oficializaram apoio a Naumi no segundo turno.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais nessa sexta, Deuzinho Filho falou com os eleitores e iniciou a conversa lamentando a derrota de Emília nas urnas. O vice-prefeito, porém, destacou que o resultado deve ser respeitado, mesmo que a diferença de oito votos entre a tucana e Catanho tenha sido "muito cruel".

O vice relembrou as críticas feitas às duas candidaturas que estão no segundo turno e ressaltou que a decisão de voto nessa fase das eleições foi tomada após consultas com a família e com a candidata do PSDB. “Eu fui crítico das duas opções que estão no segundo turno e seria incoerência minha estar aqui aderindo gratuitamente alguma das duas chapas que estão disputando o segundo turno [...] Durante todos esses dias, eu recebi várias manifestações, pedidos para que eu votasse em A, votasse em B, para que eu escutasse fulano, beltrano, propostas. E eu fui consultar as pessoas que me viam na rua, as pessoas que mandavam ‘direct’ nas minhas redes sociais, eu fui consultar a minha família, eu fui consultar amigos e fui consultar a minha prefeita Emília e não é porque Emília aderiu a um candidato que eu seria obrigado a acompanhá-la”, iniciou. Antes de compartilhar em que irá votar, Deuzinho mencionou Vitor Valim, descartando a possibilidade de apoiar Catanho, e fez duras críticas ao atual gestor municipal. Em 2023, a relação entre o prefeito e o vice foi rompida após acusações de que Deuzinho estaria utilizando verba pública para despesas pessoais. No início deste ano, o vice chegou a montar um gabinete em uma praça do município em resposta ao corte de verbas anunciado por Valim.



O histórico conturbado dos dois foi citado durante a transmissão e Deuzinho considerou que, “diante de todas as dificuldades”, o atual mandato foi “o pior” da vida, afirmando que foi “perseguido, maltratado e humilhado”. Deuzinho ainda afirmou que teria recebido ligações de Valim, mas que não foram atendidas pelo vice-prefeito. “Diante de todas as dificuldades que eu passei, o pior mandato da minha vida, o que eu fui mais perseguido, o que eu fui mais maltratado, o que eu fui mais humilhado foi esse mandato agora como vice-prefeito. O prefeito de Caucaia quis me humilhar, ele me levou para a praça. Ele tirou todos os funcionários do meu gabinete [...] Vitor Valim, tu ligou para mim várias vezes, eu não te atendi. Sabe por quê? Porque eu queria chegar no dia de hoje para dizer que eu não voto no teu candidato. Eu não quero conversa contigo”. Em seguida, o vice-prefeito declarou apoio a Naumi Amorim, destacando que, mesmo após críticas ao ex-prefeito no primeiro turno, teve uma conversa com o candidato e a relação entre os dois foi “resolvida”.