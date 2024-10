Datafolha: 13% ainda não sabem o número dos candidatos a prefeito de Fortaleza

No próximo dia 27, os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) se enfrentam no segundo turno na Capital

A pesquisa Datafolha sobre o 2° turno, contratada pelo O POVO, e divulgada na última quinta-feira, 17, mostra que o nível de conhecimento do eleitorado sobre o número dos candidatos a prefeito de Fortaleza tem aumentado conforme o pleito se avizinha, mas destaca que 13% do eleitorado não sabe o número do candidato que pretende votar nas urnas ou sequer sabe como anular o voto.

No total, 87% dos entrevistados responderam corretamente ao serem perguntados sobre o número dos candidatos que pretendem votar. Por outro lado, 6% afirmaram não saber o número ou como anular o voto e outros 7% responderam incorretamente. No próximo dia 27, os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) se enfrentam no segundo turno na Capital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Datafolha

“Qual número você vai digitar na urna eletrônica para confirmar/anular seu voto para prefeito?”