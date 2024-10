O POVO News: André x Evandro: nova pesquisa Datafolha mostra que cenário se mantém acirrado

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 18, às 8h00. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa discute a nova pesquisa Datafolha para prefeito de Fortaleza no segundo turno e mostra que, após uma semana de intensa campanha e muitas articulações dos comitês de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), houve poucas mudanças nas intenções de voto.

