Camilo critica Sarto por demissão de secretários que apoiam Evandro: "Falta de democracia"

O ministro da Educação Camilo Santana participou nesta quarta-feira, 16, do O POVO News 1ª edição Crédito: Reprodução/O POVO News

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), criticou, em entrevista ao programa O POVO News nesta quarta-feira, 16, as demissões de secretários da Prefeitura de Fortaleza que declararam apoio a Evandro Leitão (PT) no 2º turno. As exonerações foram oficializadas na última segunda-feira, 14. “Prefeito José Sarto (PDT) parece que, infelizmente, coloca toda a estrutura da Prefeitura para essa candidatura (André Fernandes), inclusive até demitindo”, disse o ministro. O petista pontua que a atitude é incoerente, pois o prefeito havia informado neutralidade para o 2º turno das eleições municipais na Capital. “Quem não fica do lado do candidato dele é demitido da Prefeitura, o que mostra uma incoerência, uma falta de democracia, falta de liberdade”, destacou Camilo Santana. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As demissões ocorreram pouco menos de um dia após os gestores declararem apoio à candidatura de Evandro Leitão. Foram exonerados dos cargos o titular d Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Francisco Ibiapina, e os secretários-executivos das Regionais 2 e 3, Rennys Frota e Pedro França, respectivamente.

Nenhum dos secretários que declararam apoio ao candidato André Fernandes (PL) sofreu exoneração. Em resposta à coluna de Carlos Mazza, do O POVO, a Prefeitura confirmou as demissões, mas negou que a iniciativa tenha relação com questões eleitorais. Apoio de Roberto Cláudio a André Fernandes volta a ser criticado por Camilo Relembrando os oito anos de mandato em que governou com proximidade da Prefeitura de Fortaleza, à época comandada por Roberto Cláudio, Camilo Santana diz que ficou “surpreso negativamente” após declaração do ex-prefeito em apoiar André Fernandes no segundo turno das eleições na capital cearense. “A decepção é porque o Roberto sabe o que nós enfrentamos na pandemia”, critica o ministro, apontando incoerência da decisão ao lembrar histórico de André Fernandes no movimento antivacina.