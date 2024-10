André x Evandro: veja quem vereadores eleitos e bancadas da Câmara apoiam em Fortaleza

Vereadores eleitos se dividem entre Evandro Leitão e André Fernandes Crédito: FÁBIO LIMA

O cenário da disputa para prefeito de Fortaleza entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) está acirrado, seja nas pesquisas divulgadas ou na busca de alianças com vereadores eleitos e partidos. Ao todo, até o momento, André Fernandes está com 19 vereadores, enquanto Evandro está com 23 dos eleitos. Apenas Pedro Matos (Avante) não declarou apoio ainda. André e Evandro já possuem o apoio das bancadas de seus partidos, PL que elegeu cinco e o PT que fez quatro.

O atual prefeito José Sarto (PDT), que terminou na terceira posição, tinha em sua coligação oito partidos, que somados elegeram 20 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), quase metade das 43 vagas disponíveis. O PDT, maior bancada com oito parlamentares, decidiu por neutralidade, mas seis dos eleitos decidiram por apoiar André. Alguns que ficaram na suplência também foram favoráveis ao candidato do PL.

Dos outros partidos da base da atual gestão, a divisão se repetiu. Alguns se moveram para o lado de Fernandes, mas em certos casos, vereadores optaram por e declarar apoio a Evandro. Já a coligação de Evandro Leitão foi a segunda maior com 14 parlamentares eleitos, sendo quatro do próprio PT. Ele teve a adesão dos dois vereadores do Psol, que não fez parte da coligação petista. O União Brasil, presidido a nível estadual por Capitão Wagner, que terminou a eleição na quarta colocação, conseguiu eleger dois vereadores, que declararam apoio a André.

Raio X da Câmara Municipal no 2° turno em Fortaleza

Quantos vereadores cada coligação e partido elegeu Coligação Sarto: PDT: 8

Avante: 3

PRD: 3

PSDB: 2

Agir: 1

DC: 1

Mobiliza: 1

Cidadania: 1

Coligação Evandro: PT: 4

PSB: 2

PSD: 4

PP:2

Republicanos: 2

Coligação André: PL: 5

Coligação Técio Nunes: Psol: 2 Coligação Capitão Wagner: União Brasil: 2 Sem coligação Podemos: 1

Posição dos partidos: Agir: Apoio a André Fernandes

Podemos: Apoio a Evandro Leitão, embora municipal apoie Fernandes

Federal Psol/Rede: Apoio a Evandro Leitão

DC: Neutralidade, com o presidente estadual em apoio a Fernandes

PDT: Neutralidade, com filiados divididos entre os candidatos

União Brasil: Neutralidade, com 100% da bancada em apoio a Fernandes

PSDB: Neutralidade em nível estadual, embora municipal apoie Fernandes

PSTU: Apoio crítico a Evandro Leitão

PCB: Apoio crítico a Evandro Leitão

Avante: Apoio a André Fernandes, embora vereadores apoiem Leitão

Cidadania: Sem apoio oficial, mas o presidente do partido está com Fernandes

MDB: Apoio a Evandro Leitão

PSD: Apoio a Evandro Leitão

PSB: Apoio a Evandro Leitão

PRD: Apoio a André Fernandes Veja quem cada vereador eleito apoia: André Fernandes: 1. Márcio Martins - (União)

2. Soldado Noelio - (União)

3. Priscila Costa - (PL)

4. Bella Carmelo - (PL)

5. Julierme Sena - (PL)

6. Inspetor Alberto - (PL)

7. Marcelo Mendes - (PL)

8. Gardel Rolim - (PDT)

9. Marcel Colares - (PDT)

10. Paulo Martins - (PDT)

11. Kátia Rodrigues - (PDT)

12. PP Cell - (PDT)

13. Jânio Henrique - (PDT)

14. Jorge Pinheiro - (PSDB)

15. Germano He Man - (PMN)

16. Wellington Saboia - (Podemos)

17. Michel Lins - (PRD)

18. Chiquinho dos Carneiros (PRD)

19. Professor Aguiar Toba (PRD)

Evandro Leitão 1. Ronaldo Martins (Republicanos)

2. Benigno Junior (Republicanos)

3. Léo Couto (PSB)

4. Bá (PSB)

5. Irmão Léo (PP)

6. Marcos Paulo (PP)

7. Adail Jr (PDT)

8. Bruno Mesquita (PSD)

9. Erich Douglas (PSD)

10. Apollo Vicz (PSD)

11. Eudes Bringel (PSD)

12. Gabriel Biologia - (Psol)

13. Adriana Gerônimo - (Psol)

14. Professor Enilson - (Cidadania)

15. Aglaylson (PT)

16. Professora Adriana Almeida (PT)

17. Mari Lacerda (PT)

18. Julio Brizzi (PT)

19. Carla do Acilon (DC)

20. Luiz Paupina - (Agir)

21. Dr. Luciano Girão - (PDT)

22. Ana Aracapé - (Avante)

23. Emanuel Acrizio (Avante)