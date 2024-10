Ministério Público orienta campanhas de André e Evandro sobre o que é permitido na propaganda

No evento dessa terça-feira, 15, foi enfatizada a preocupação no descarte de material de campanha

Buscando a alinhar como deve ser a conduta dos candidatos e coligações no que se refere à propaganda eleitoral, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizou uma reunião pública. O convite foi estendido para os dois candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) e seus representantes partidários. O encontro aconteceu nessa terça-feira, 15, com menos de duas semanas para o segundo turno das eleições municipais.

Nenhum dos candidatos compareceram e apenas o representante do candidato André estava presente para receber as recomendações. Promovido pelos promotores eleitorais de Fortaleza, o evento foi organizado em parceria com o Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Caopel).