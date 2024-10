Após eleições, Camilo ligou para Izolda e disse que 'portas do MEC estão abertas' para ela

Izolda Cela era a "número 2" de Camilo Santana no MEC Crédito: AURÉLIO ALVES

O ministro da Educação no terceiro governo Lula, Camilo Santana (PT), revelou ter ligado para a ex-secretária executiva da pasta Izolda Cela (PSB) após o resultado das eleições de Sobral, município localizado na região Norte do Ceará e distante 244 quilômetros de Fortaleza. Ela concorria ao cargo de prefeita, mas perdeu com 47,58% dos votos válidos para o deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil), que obteve 52,42% do eleitorado. "Assim que terminou as eleições, eu liguei para ela. Coloquei que as portas do MEC estão abertas para que ela possa retomar. É uma grande profissional, que me ajudou muito, poderá continuar contribuindo. Caberá, também, a decisão dela em relação ao seu futuro. Geralmente, quando passa as eleições, a gente dá um tempo para poder baixar a poeira, mas será sempre bem-vinda para contribuir, até pela sua história como educadora", disse Camilo nesta terça-feira, 15, em entrevista à Rádio O POVO CBN.

Questionado sobre pretensão de tirar férias mais uma vez para focar na campanha de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza, o ministro ponderou que é um assunto ainda a ser avaliado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por ora, os finais de semana estão reservados para essa agenda partidária.

"Não, eu vou procurar contribuir aqui de Brasília, nos finais de semana estando em Fortaleza, fazendo as articulações. Ainda vou conversar com o presidente, mas agora caberá a toda a equipe da campanha, aos fortalezenses, a comunicação, ao próprio candidato, mas estarei sempre presente, mesmo distante, conversando com a população de Fortaleza", complementou Camilo. Ainda quanto ao cenário da disputa na capital cearense, o ex-governador externou "surpresa negativa" quanto ao apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) à candidatura de André Fernandes (PL). Na ocasião, o petista relembrou a parceria que teve com o pedetista quando ambos eram contemporâneos no comando dos Executivos estadual e municipal, respectivamente. "O Roberto Cláudio foi um bom prefeito, isso é inegável", iniciou Camilo. "Então, pra mim foi uma decepção, pela história do Roberto Cláudio, mas infelizmente é isso. Cada um toma a decisão que quer e vai se responsabilizar pela sua história. O que eu quero dizer à população de Fortaleza é que esse candidato, pra mim, é um ator, é um jovem, é um youtuber, [que] se comunica bem, mas está fazendo um papel de ator, mostrando o que ele não é", complementou, referindo a André.