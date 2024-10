Boulos não ultrapassou Marçal na mesma hora em que Dilma e Lula dispararam contra adversários em 2014 e 2022

Publicação no X e vídeo no Tiktok utilizaram imagens com gráficos manipulados Crédito: Projeto Comprova

Falso: É falso que os votos de Guilherme Boulos (PSOL) ultrapassaram os de Pablo Marçal (PRTB) no mesmo horário em que Dilma Rousseff (PT) e Lula (PT) viraram contra seus adversários em 2014 e 2022. Publicação no X e vídeo no Tiktok utilizaram imagens com gráficos manipulados. Conteúdo investigado: Publicação no X afirma que o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), ultrapassou o adversário Pablo Marçal (PRTB) durante a apuração dos votos às 18h45. A postagem diz que foi neste mesmo horário também que Dilma Rousseff (PT) e Lula (PT) "viraram" em relação aos demais candidatos nas eleições de 2014 e 2022, respectivamente. "Tudo coincidênssias (sic)", diz o autor. Onde foi publicado: X, Telegram e TikTok.

Conclusão do Comprova: O candidato Guilherme Boulos (PSOL) não ultrapassou o adversário Pablo Marçal (PRTB) às 18h45 durante a apuração dos votos, assim como a ex-presidenta Dilma Rousseff e o presidente Lula não ganharam vantagem neste mesmo horário contra os adversários Aécio Neves (PSDB) e Jair Bolsonaro (PL), respectivamente, nas eleições de 2014 e 2022. A publicação busca pôr em dúvida o processo eleitoral com informação falsa, ao tentar convencer que, nas três eleições, as viradas aconteceram no mesmo horário. Em outro conteúdo, um homem gravou um vídeo e publicou no TikTok mostrando as mesmas imagens utilizadas pelo post original, publicado no X. No entanto, na apuração dos votos da eleição de domingo (6), em São Paulo, Boulos ultrapassou Marçal às 18h40. O G1 disponibilizou um gráfico animado onde dá para observar a disputa acirrada entre os candidatos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em 2014, a então presidenta Dilma Rousseff (PT), que concorria à reeleição, ultrapassou Aécio Neves às 19h32 no segundo turno, como consta no relatório do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que registra a cada minuto a atualização da apuração dos votos. O gráfico utilizado pela publicação com informação falsa foi retirado de uma matéria do G1, mas com o horário manipulado. Na própria imagem compartilhada é possível ver o horário correto e perceber que o 18h45 está em fonte diferente, ou seja, foi inserido por terceiros. Em 2022, o momento em que a quantidade de votos de Lula superou os de Bolsonaro no primeiro turno foi às 20h02. No segundo turno, a virada aconteceu em um horário mais próximo do que foi divulgado pela publicação, às 18h44, como informa o TSE (conferir aqui e aqui – arquivos ZIP).

Vale contextualizar que o termo “virada” pode gerar uma interpretação equivocada. Isso porque, na prática, o resultado do pleito já está definido assim que as urnas são fechadas, às 17h. A “disputa” durante a apuração é, na verdade, um reflexo do processo de computação dos votos, que é realizada de forma gradativa a partir do envio das informações dos tribunais regionais. O Comprova tentou entrar em contato com o responsável pela publicação, mas o perfil está configurado para não receber mensagens. Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.