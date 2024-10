Debate do 2º turno em Manaus hoje (14/10): horário e onde assistir

Na disputa do pleito municipal de Manaus, capital do Amazonas, David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL) participarão de um debate pelo segundo turno da prefeitura local. O debate será mediado pela TV Bandeirantes nesta segunda-feira, 14, com início às 22h30min.

David Almeida, do partido Avante, tentará a reeleição como prefeito de Manaus. Já Capitão Alberto Neto foi eleito duas vezes como deputado federal e tem o apoio do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

O mediador do debate será o jornalista Neto Cavalcante, e a estrutura do evento foi definida em comum acordo com os representantes dos partidos. A transmissão será multiplataforma. Veja a seguir que horas começa, onde assistir e como será o debate.