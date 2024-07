Pré-candidato em Manaus brinca e marca "chá revelação" para anunciar vice

Pré-candidato à Prefeitura de Manaus, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) brincou nas redes sociais ao convidar o público para acompanhar o "chá revelação" de quem vai ser o vice de sua chapa para a capital amazonense. Nesta terça-feira, 30, o Cidadania fará convenção partidária ao lado do PSDB e PRTB.

"Quem vai ser o vice do Amom?? Homem ou mulher? Venha participar ao vivo dessa revelação!", diz a publicação que traz um boneco com o rosto do pré-candidato. Ele foi o deputado mais votado do Estado e também o mais jovem. Ele tem, atualmente, 23 anos.