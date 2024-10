Quem é Capitão Alberto Neto, cearense pró-Bolsonaro que disputa 2º turno em Manaus

A eleições municipais de Manaus (Amazonas) terão um 2º turno disputado pelo atual prefeito e candidato à reeleição, David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL). A curiosidade fica por conta da candidatura de oposição, já que Alberto Neto é natural de Fortaleza, Ceará.

Capitão da Polícia Militar, Alberto Neto está no segundo mandato como deputado federal pelo Amazonas, tendo sido em 2022 o candidato com a segunda maior votação do Estado, com cerca de 107 mil votos.

Nascido na capital cearense, Neto afirma que se mudou para o Amazonas ainda jovem, onde construiu família e uma carreira profissional. Pai de três filhos, é vice-líder do Partido Liberal e presidente do PL Manaus. Foi também vice-líder do Governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados.